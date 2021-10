L'info marché du jour Les semis d'hiver accélèrent

• Terre-net Média

Les emblavements de blé tendre et d'orge avancent rapidement en France, tandis que 15 % des maïs étaient récoltés au 11 octobre.

« Les semis d’hiver hexagonaux progressent plutôt rapidement », écrit Marius Garrigue sur Terre-net, « à la faveur d’une météo très favorable », ajoute le cabinet Agritel.

De fait, 13 % des surfaces nationales en blé tendre étaient emblavées au 11 octobre, selon le rapport Céré'Obs de FranceAgriMer, contre 11 % il y a un an. Les semis d’orge d’hiver ont aussi accéléré : ils atteignaient 24 % contre 9 % la semaine précédente (15 % en 2020).

Une journée supplémentaire de semis de blé.

Variété KWS Extase à la suite de lin textile.

On reprendra Lundi

Objectif : finir de semer les parcelles disponibles (reste 3/4 des betteraves à arracher !) avant le retour des pluies (lundi soir ?).#CeuxQuiFontLeBlé#FrAgTw https://t.co/Ufu4Ilqef5 pic.twitter.com/rC0Xs6EWJX — ChristopheB. (@agritof80) October 16, 2021

Les chantiers sont particulièrement avancés dans le Grand-Est, avec 93 % d’orge et 68 % de blé implantés en Lorraine et 46 % d’orge et 31 % de blé en Champagne-Ardenne.

Côté maïs, la moisson était réalisée à 15 % contre 62 % l’an dernier à la même date, pour un retard estimé à une dizaine de jours par rapport à la moyenne quinquennale. Les conditions de culture sont toujours très favorables : elles sont jugées « bonnes à très bonnes » pour 90 % de la surface nationale emblavée en maïs (58 % en 2020).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net