L'info marché du jour Les surfaces de colza sont en hausse dans l'UE

Mars, le service de surveillance de l’état des cultures dans l’Union européenne, a annoncé une hausse significative des surfaces emblavées en colza cette campagne.

Le dernier bulletin Mars de la Commission européenne, qui fait chaque mois le point sur l’état des cultures au sein de l’Union européenne, relève « une augmentation significative des surfaces consacrées au colza par rapport à la saison précédente ».

La hausse des surfaces serait notamment de 12,1 % en France et de 8,7 % en Allemagne. La surface ensemencée en céréales d’hiver est de son côté restée « à peu près stable » en UE.

Entre le 1 er décembre et le 15 janvier, « les cultures d'hiver dans la plupart des régions d'Europe ont bénéficié de températures légèrement plus chaudes et de précipitations saisonnières plus importantes que d'habitude », indique par ailleurs le rapport Mars.

Ces conditions ont permis « un rattrapage partiel des peuplements en retard de développement », si bien que les cultures d’hiver européennes sont actuellement jugées dans un état passable à bon, voire très bon.

