L'info marché du jour Les ventes de soja US s’accélèrent

« Les ventes américaines de soja à l’international sur la prochaine récolte ont quasiment triplé la semaine passée pour dépasser les attentes du marché et atteindre 1,1 million de tonnes ! », annonçait hier Marius Garrigue sur Terre-net. Dont 1,03 million de tonnes à destination de la Chine.

Cette dynamique continue. Le 17 août, les exportateurs privés ont déclaré la vente de 198 000 tonnes de soja à la Chine et de 132 000 tonnes vers une destination inconnue. La Chine achetait encore 131 000 tonnes le 18 août. Et ce 19 août, 263 000 tonnes ont été achetées par la Chine et 148 590 par le Mexique.

USDA confirms the following export sales of U.S. #soybeans for delivery in 2021/22:

??263,000 tonnes to #China

??148,590 tonnes to #Mexico

That's a total of 15.1 million bushels and it's the 11th consecutive trading day with a flash sale.