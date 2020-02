Chicago Maïs, blé et soja en forte baisse face au coronavirus

• AFP

Les cours du maïs, du soja, et encore plus du blé, ont terminé en forte baisse lundi à Chicago, emportés comme le reste des marchés financiers par les craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus.

Les échanges de produits agricoles sont, comme sur le marché des actions ou du pétrole, « fragilisés par les craintes pour l'économie mondiale alors que la Chine semble être parvenue à freiner l'épidémie (de pneumonie virale) mais que cette dernière s'étend désormais à d'autres pays comme Singapour ou l'Italie », a remarqué Brian Hoops de MidWest Market Solutions. Deux mois après l'apparition du nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, l'épidémie s'est en effet accélérée lundi à travers le globe, avec des bilans en forte hausse de la Corée du Sud à l'Iran en passant par l'Italie.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) a évoqué un risque de « pandémie ». « On s'attend à de nouvelles mesures limitant les transports, y compris les transports de matières premières », a souligné Brian Hoops. Pour Michael Zuzolo de Global Commodities Analytics, le marché des produits agricoles a pâti dans ce contexte de mouvements de ventes déclenchés automatiquement dans le sillage de la forte baisse du marché des actions et de l'énergie. Le blé, particulièrement échangé sur le marché mondial, a en plus souffert selon lui de la montée du dollar en début de séance, qui rend les commandes de produits américains plus chers pour les acheteurs munis d'autres devises.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, désormais le plus échangé, a terminé lundi à 3,7625 dollars contre 3,8075 dollars à la précédente clôture (- 1,18 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,3475 dollars contre 5,5200 dollars vendredi (- 3,13 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,8250 dollars contre 8,9050 dollars avant le week-end (- 1,84 %).

