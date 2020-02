Chicago Maïs, blé et soja en hausse dans un marché surveillant le coronavirus

Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en hausse mercredi à Chicago, profitant d'un mouvement généralisé d'optimisme sur les marchés financiers alors que les investisseurs semblaient se montrer moins soucieux des craintes liées au coronavirus.

« Après avoir pâti d'un accès de faiblesse mardi, les cours des produits agricoles ont profité (ce mercredi) de l'élan observé sur les autres marchés, avec notamment une forte hausse des cours du pétrole et une progression solide des indices de Wall Street », a remarqué Monica Moehring de la maison de courtage Allendale. Les courtiers sont, selon elle, sensibles à la diminution du nombre de nouveaux cas de personnes touchées par l'épidémie de pneumonie virale apparue en Chine.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens rapporté mercredi (2 015) a de fait sensiblement diminué par rapport à celui de la veille (2 478) et de l'avant-veille (3 062), selon la Commission nationale (ministère) de la santé. Malgré un bilan qui dépasse désormais les 1 100 morts, le président chinois Xi Jinping s'est félicité d'une « évolution positive ». Pour Brian Hoops de Midwest Market Solutions, les cours ont dans ce contexte surtout bénéficié d'un « rebond technique » face à plusieurs éléments plutôt de nature à peser sur les prix.

Il cite entre autres le regain de vigueur du dollar, qui a tendance à pénaliser les exportations, l'absence de nouvelles opérations dans le système recensant au quotidien les plus grosses commandes depuis l'étranger ou le fait que les moissons en cours au Brésil et en Argentine promettent des récoltes importantes.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,8300 dollars contre 3,7975 dollars à la précédente clôture (+ 0,86 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,4750 dollars contre 5,4200 dollars mardi (+ 1,01 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,9250 dollars contre 8,8475 dollars la veille (+ 0,75 %).

