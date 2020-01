Chicago hebdo Maïs, blé et soja finissent la semaine en forte baisse

• AFP

Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en forte baisse vendredi, les investisseurs se montrant pessimistes sur la demande dans les prochains jours malgré des chiffres hebdomadaires faisant état de commandes solides.

Selon un rapport du ministère américain de l'Agriculture diffusé vendredi, les Etats-Unis ont écoulé à l'étranger, lors de la semaine se terminant le 16 janvier, 696 000 tonnes de blé, 1 Mt de maïs et 790 000 tonnes de soja.



« Ces chiffres sont assez impressionnants », remarque Jack Scoville de Price Futures Group. « Mais personne n'y a prêté vraiment attention. » Comme sur le reste des marchés financiers, les courtiers ont, selon lui, été rattrapés par les craintes liés à la propagation d'un nouveau coronavirus chinois.



La Chine a intensifié ses efforts pour contenir l'épidémie avec le confinement de plus de 40 millions de personnes, mais le bilan officiel de la maladie causée par ce coronavirus apparu en décembre sur un marché de Wuhan s'est encore aggravé vendredi, avec 26 morts sur plus de 830 personnes contaminées, pour l'essentiel en Chine. Deux cas ont été confirmés en France, les premiers en Europe, et un second cas a été confirmé aux Etats-Unis.



De plus, souligne M. Scoville, nombre d'entreprises sont fermées à l'occasion des festivités du Nouvel An lunaire en Chine. «Cela va faire fortement baisser les volumes d'échanges» sur le marché des produits agricoles, estime-t-il.

Les cours du soja américain sont aussi lestés, selon Monica Moehring d'Allendale, par la forte baisse des cours de l'huile de palme en Malaisie.



Les cours du blé quant à eux ont pu pâtir, selon M. Scoville, de rumeurs, non confirmées, d'achats de blé australien par la Chine.



Ceux du maïs ont reculé malgré l'annonce d'une commande de 142.428 tonnes pour une destination inconnue dans le système du ministère de l'Agriculture recensant les plus grosses commandes. Ils avaient grimpé la veille à leur plus haut niveau depuis mi-octobre.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a finalement terminé vendredi à 3,8725 dollars contre 3,9375 dollars à la précédente clôture (-1,65%).



Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,7350 dollars contre 5,8050 dollars la veille (-1,21%).



Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 9,0200 dollars contre 9,0950 dollars jeudi (-0,82%).

