Chicago Maïs, blé et soja parviennent à rebondir après une forte baisse

• AFP

Les prix du maïs, du blé et du soja ont terminé en légère hausse mardi à Chicago, parvenant à rebondir après une forte baisse la veille entraînée par les craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus.

« Pour une fois, on assiste, temporairement, à un vrai divorce entre le marché des céréales et oléagineux et celui des actions ou du pétrole », remarque Jason Roose de la maison de courtage US Commodities.

La crainte de voir l'épidémie de pneumonie virale apparue en Chine en décembre se transformer en pandémie avec des conséquences perturbatrices pour les pays du monde entier, après la découverte de nouveaux cas en Corée du Sud, en Italie, en Iran, au Koweït, à Bahreïn ou en Irak, pesait encore fortement sur les indices de Wall Street et sur le prix du pétrole mardi.

Mais les cours du maïs, du blé et du soja semblaient échapper à ce vent de panique et ont profité d'un rebond technique après avoir beaucoup chuté lundi.

« Même si c'est un élément important, le coronavirus n'est pas en soi une nouvelle information », estime Jason Roose. « Et d'autres facteurs jouent sur l'évolution des prix », dit-il en citant la météo en Amérique du Sud, la concurrence sur le marché mondial ou la nécessité d'intégrer une prime dans les cours à l'approche de la saison des semis de printemps.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé mardi à 3,7650 dollars contre 3,7625 dollars à la précédente clôture (+ 0,07 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,3700 dollars contre 5,3475 dollars lundi (+ 0,42 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,8825 dollars contre 8,8250 dollars la veille (+ 0,65 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net