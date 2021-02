Chicago Maïs, blé et soja se redressent

• AFP

Les cours du maïs, du soja et dans une moindre mesure du blé, ont terminé en hausse mercredi à Chicago, soutenus par des achats techniques et des inquiétudes persistantes sur les récoltes en Amérique du Sud.

« Les fonds spéculatifs s'étaient un peu retirés du marché à la fin du mois de janvier, pour prendre un peu de bénéfices » et les cours se sont repliés en début de semaine, explique Mike Zuzolo de Global Commodity Analytics.

Mais « quand ils ont vu que certains seuils techniques résistaient, ces fonds sont revenus » et ont commencé à racheter, ajoute-t-il.

Le marché des produits agricoles s'est aussi inscrit selon le spécialiste dans le sillage des cours du pétrole, qui ont grimpé mercredi à leur plus haut niveau depuis début 2020.

Plus fondamentalement, « certains observateurs du marché surveillent de près les récoltes au Brésil et en Argentine, et s'en inquiètent un peu », estime M. Zuzolo.

Les cours ont changé de tendance en cours de séance.

Ils s'affichaient plutôt en baisse en début de journée alors que l'Égypte a une nouvelle fois décidé de ne pas retenir les propositions américaines dans son dernier appel d'offres pour du blé.

En outre le ministère américain de l'agriculture n'a pas fait état de nouvelles grosses commandes dans son système recensant au jour le jour les plus importants achats.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,4825 dollars contre 6,4475 dollars mardi, en hausse de 0,5 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 5,5200 dollars contre 5,4300 dollars la veille, en progression de 1,7 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 13,7125 dollars contre 13,5475 dollars à la dernière clôture, prenant 1,2 %.

