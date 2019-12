Chicago Maïs, blé et soja soutenus par l'espoir d'exportations

Les cours du maïs, du blé et du soja cotés à Chicago ont légèrement progressé mardi, continuant à profiter de l'espoir d'une embellie sur le front des exportations.

« Clairement, on a encore des sociétés d'investissements qui avaient parié sur une baisse des cours et sont en train de se couvrir suite à l'accord conclu la semaine dernière entre les États-Unis et la Chine », a estimé Mike Zuzolo, de Global Commodity Analytics.

Selon le compromis négocié par les deux parties, la Chine s'est notamment engagée à augmenter substantiellement ses achats de produits agricoles américains.

Il n'a toutefois pas encore été donné de détails sur les montants exacts ni sur le calendrier et aucune grosse commande n'a encore été recensée dans le système quotidien du ministère de l'agriculture.

Comme lundi, les cours américains ont aussi été soutenus par la décision prise ce week-end par le gouvernement argentin d'augmenter les taxes sur les exportations de soja (à 30 %), de maïs et de blé (à 12 %). Le ministre de l'Économie du pays a indiqué mardi qu'il envisageait même de les faire monter à 33 % et 15 %. Ce qui pourrait laisser de la place sur le marché mondial aux produits américains.

Le marché était également tiré par la forte progression des cours de l'huile de soja, qui a profité d'un amendement inclus dans le budget américain prévoyant la prolongation d'un crédit d'impôt pour l'industrie du bioéthanol jusque 2022. Suspendu depuis janvier 2018, ce crédit d'impôt pourra aussi être appliqué rétroactivement aux deux années passées.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé mardi à 3,9000 dollars, contre 3,8800 dollars lundi (+ 0,52 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,5625 dollars, contre 5,4975 dollars à la précédente clôture (+ 1,18 %). Le boisseau de soja pour livraison en janvier, le plus échangé, s'est établi à 9,2875 dollars, contre 9,2200 dollars la veille (+ 0,73 %).

