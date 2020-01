Chicago hebdo Maïs, blé et soja touchés par les tensions entre les USA et l'Iran

Les cours du maïs, du blé et du soja ont terminé en baisse à Chicago vendredi, affectés comme le reste des marchés mondiaux par la crainte d'une confrontation violente entre les États-Unis et l'Iran et par des ventes à l'étranger décevantes.

« Les investisseurs s'inquiètent des implications de l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani sur le sol irakien », explique Bill Nelson de Doane Advisory Services. Ordonnée par le président américain Donald Trump après une attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad, mardi, l'attaque contre l'influent responsable iranien a suscité des promesses de vengeance de la part de Téhéran et de ses alliés.



« Une montée des tensions pourrait perturber les flux de transports dans le monde », souligne Bill Nelson. De plus, « certains s'inquiètent d'une réaction en chaîne pouvant éventuellement remettre en cause l'accord commercial partiel qui doit être bientôt signé par les États-Unis et la Chine », ajoute-t-il. Or, les agriculteurs américains misent beaucoup sur cet accord qui devrait leur permettre d'augmenter les exportations agricoles vers la Chine.

La météo en Amérique du Sud a aussi fait baisser les cours

La prudence des investisseurs a aussi été alimentée vendredi « par les chiffres hebdomadaires décevants sur les ventes de produits agricoles à l'étranger », avance Bill Nelson. Mais, ajoute le spécialiste, « il n'est pas complètement étonnant de voir les ventes se replier un peu au moment de la période des fêtes ». Les courtiers ont toutefois pu être surpris, selon lui, par l'annulation de commandes chinoises portant sur une quantité importante de porcs.



La météo en Amérique du Sud a aussi pu contribuer au repli des cours dans la mesure où sont récemment tombées des pluies dans des zones particulièrement sèches en Argentine et où sont anticipées des précipitations dans d'autres zones en ayant besoin au Brésil.



Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé vendredi à 3,8650 dollars contre 3,9150 dollars jeudi (- 1,28 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,5450 dollars contre 5,6025 dollars à la précédente clôture (- 1,03 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, s'est établi à 9,4150 dollars contre 9,5625 dollars la veille (- 1,54 %).

