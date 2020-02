Chicago Maïs et blé de nouveau fragilisés par le coronavirus

Les cours du maïs et du blé, lestés par la crainte d'une propagation de grande ampleur du nouveau coronavirus, ont terminé en baisse mercredi à Chicago tandis que ceux du soja sont parvenus à gagner un peu de terrain.

« Les inquiétudes liées au coronavirus vont probablement continuer à guider le marché à chaque fois qu'un nouveau vent de panique se met à souffler », a commenté Ryan Ettner, de la maison de courtage Allendale.

Mercredi, les acteurs du marché n'ont pu que constater la progression de l'épidémie de pneumonie virale : elle a débarqué en Amérique latine, jusqu'ici épargnée par l'épidémie, en y entrant par le Brésil, tout en continuant à se propager en Europe et en Asie, attisant l'anxiété dans le monde entier.

Mais même dans ce contexte, les cours des céréales et de l'oléagineux sont parvenus à limiter les dégâts « car beaucoup de fonds spéculatifs ont déjà beaucoup parié à la baisse sur les prix des produits agricoles et n'ont sans doute plus beaucoup de marge pour augmenter leurs mises », a estimé Dewey Strickler, de Ag Watch Markets Advisors.

Par ailleurs, « on va arriver au début de la saison des semis, dans le sud-est des États-Unis en tout cas, et quand on regarde les marges actuelles, les prix ne peuvent pas descendre beaucoup plus si on veut que l'activité reste rentable », a-t-il ajouté.

Les cours du soja ont aussi pu profiter mercredi « des rumeurs selon lesquelles l'Argentine pourrait augmenter ses taxes à l'exportation », a souligné Brian Hoops, de Midwest Market Solutions. Cela rendrait les exportations américaines plus concurrentielles sur le marché mondial.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,7450 dollars, contre 3,7650 dollars à la précédente clôture (- 0,53 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 5,3575 dollars, contre 5,3700 dollars mardi (- 0,23 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,9200 dollars, contre 8,8825 dollars la veille (+ 0,42 %).

