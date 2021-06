Chicago Maïs et soja dégringolent avec l'attente d'averses

• AFP

Les cours des principaux contrat de maïs et de soja cotés à Chicago ont plongé lundi, les investisseurs s'attendant à des pluies dans les régions productrices dans les 8 à 14 prochains jours. Le blé a aussi reculé.

« Les prévisions météorologiques de vendredi avaient fait état de conditions chaudes et sèches pendant le week-end et cette semaine, ce qui a été confirmé dans les prévisions de dimanche soir », explique Brian Hoops de Midwest Market Solutions. « Mais le marché a décidé d'ignorer les possibles difficultés pour les cultures cette semaine et préfère se focaliser sur le plus long-terme avec l'annonce d'averses dans le Midwest » vers la fin du mois, poursuit l'expert.

Le maïs et le soja avaient déjà nettement baissé en fin de semaine dernière après des informations de presse indiquant que l'administration Biden envisagerait d'assouplir les réglementations sur le raffinage de biocarburants. Les raffineurs pétroliers sont contraints d'intégrer un certain pourcentage de biocarburants, comme le bioéthanol ou le biodiesel, dans leur production.

S'ils ne se plient pas à ces obligations, ils doivent acheter des crédits spéciaux, actuellement à leur plus haut historique. La réglementation pourrait être assouplie pour soulager un secteur en difficulté financière. Les acteurs du marché prendront connaissance lundi en fin de journée des chiffres hebdomadaires du gouvernement américain sur l'avancée des récoltes et la qualité des semis.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,7450 dollars contre 6,8075 dollars à la précédente clôture, baissant de 0,92 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,5925 dollars contre 6,8450 dollars vendredi, chutant de 3,69 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a conclu à 14,7225 dollars contre 15,0850 dollars avant le week-end, perdant 2,40 %.

