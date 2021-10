Chicago Maïs et soja en légère hausse en attendant le rapport Wasde

• AFP

Les cours du maïs et du soja ont conclu en modeste hausse jeudi à Chicago et le blé a légèrement baissé alors que les opérateurs prennent position avant la publication mardi du rapport mensuel américain sur la demande et production mondiale.

« Nous sommes un peu dans une phase de consolidation alors qu'on attend le rapport Wasde mardi », a indiqué Jack Scoville de Price Futures Group. Le soja, qui s'était replié la veille, a regagné une partie du terrain perdu, soutenu notamment par la hausse des cours des huiles comestibles. Les analystes de CHS relevaient que les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne avaient clôturé à un niveau record du jour au lendemain, trouvant le soutien du pétrole brut. Quant à ceux portant « sur l'huile de soja aux États-Unis, ils ont augmenté de près de 1% pendant la nuit ». Le maïs a suivi la tendance du soja, grappillant un tiers de point de pourcentage, même « s'il n'a rien fait pour mériter cela », ironisait Jack Scoville. Selon le courtier, il y a « beaucoup de discussions autour de l'idée que la production de maïs cette année a été meilleure ». Si cela est avéré dans le rapport Wasde, cette nouvelle devrait influer sur les cours à la baisse. Les opérateurs se focaliseront aussi sur la demande pour cette céréale, notamment les achats chinois très attendus. Le blé, qui avait atteint un sommet en six semaines la semaine dernière, s'est un peu replié sur des prises de bénéfices, malgré la maigre récolte de blé de printemps. Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé en baisse de 0,63 % à 7,4125 dollars au lieu de 7,4600 dollars mercredi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,3400 dollars contre 5,3225 dollars en progrès de 0,32 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,4725 dollars contre 12,4200 dollars en hausse de 0,42 %. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

