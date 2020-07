Chicago Maïs et soja lestés par des chiffres sur les semis

• AFP

Les cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont baissé mardi au lendemain d'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain sur la qualité des semis. Le blé a en revanche progressé.

Aux États-Unis, 69 % du maïs semé a été considéré comme « bon à excellent » par le ministère de l'agriculture (USDA) à l'issue de la semaine dernière. C'est autant que la semaine précédente, mais un peu plus que ce qu'avaient anticipé les analystes. Du côté du soja, la part des semis jugée « bonne à excellente » est montée à 69 %, en hausse de 1% par rapport à la semaine précédente. Le repli de mardi est le premier en six séances pour l'oléagineux américain. Maïs et soja avaient été portés la semaine dernière par la confirmation d'importantes commandes chinoises.

Les maisons de courtage ont à cet égard encore rapporté mardi auprès de l'USDA l'achat par Pékin de 126 000 tonnes de soja américain et la vente de 207 880 tonnes de maïs pour livraison vers des destinations inconnues.

Pour sa part, le blé est remonté après avoir pâti la veille de la décision de nombreux investisseurs pariant sur une baisse à venir de se délester de leurs contrats. La céréale a profité mardi de la faiblesse du dollar sur le marché des changes. Un recul du billet vert rend en effet les produits agricoles américains, libellés dans la devise américaine, plus attractifs aux yeux des investisseurs munis d'autres monnaies.

Du côté de la météo, « les averses ont été tout juste suffisantes pour éloigner les principales inquiétudes sur les cultures », note Richard Plackemeier de CHS Hedging. « Les prévisions à plus long terme continuent de montrer des températures au-dessus de la moyenne, mais les niveaux d'humidité sont moins inquiétants », poursuit l'expert.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé mardi à 3,3075 dollars contre 3,3575 dollars la veille (- 1,49 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,2775 dollars contre 5,2200 dollars à la précédente clôture (+ 1,10 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,9300 dollars contre 9,0000 dollars lundi (- 0,78 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net