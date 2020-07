Chicago Maïs et soja sous pression de nouvelles prévisions météo

• AFP

Les cours du maïs et du soja cotés à Chicago ont reculé lundi sous la pression de nouvelles conditions météorologiques favorables aux récoltes. Ceux du blé ont suivi.

« Des pluies éparses dans les principales régions de culture au cours du week-end ont amélioré les perspectives pour les récoltes touchées par la sécheresse et apaisé les craintes de pertes de rendement potentielles », ont souligné les analystes de la maison de courtage Allendale. « Les courtiers porteront une attention particulière aux prévisions météorologiques cette semaine alors que le maïs entre dans une phase de développement clé », ont-ils ajouté. Et pour la semaine à venir, « il est prévu un temps plus humide », remarque Brian Hoops de Midwest Market Solutions.

« Les marchés agricoles sont en train de retirer la prime qu'ils avaient intégrée dans les prix, dans la mesure où le jour férié du 4-Juillet est passé et que les conditions s'annoncent favorables dans la majeure partie des grandes zones de production agricoles américaines », ajoute-t-il. Les courtiers regarderont avec attention la diffusion du rapport hebdomadaire du ministère américain de l'agriculture sur la qualité des récoltes en cours.

Les cours du blé quant à eux « se replient dans le sillage (du maïs et du soja) et face à une meilleure météo dans le nord de la région des Grandes Plaines US », remarque Ami Heesch de CHS Hedging. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 3,3650 dollars contre 3,4875 dollars à la veille du week-end (- 3,5 %). Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 5,2475 dollars contre 5,3400 dollars à la précédente clôture (- 1,7 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 8,7525 dollars contre 8,9075 dollars vendredi (- 1,7 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net