L’info marché du jour Malgré les tensions, l’Ukraine exporte ses orges en masse

Les fortes tensions entre Moscou et les pays de l’Otan et le risque d’invasion de la Russie ne semblent pas freiner l’Ukraine dans sa campagne d’exportations. En décembre 2021, Kiev a exporté 244 Mt d’orges, soit une hausse de 244 % par rapport à décembre 2020.

Le rythme d’exportations d’orges ne semble pas affecté par la crise que traverse le pays ces derniers mois. Selon UkrAgroConsult, l’Ukraine a exporté 5,23 Mt d’orges depuis le début de la campagne. « Un record absolu pour cette période », précise la société.

Record #barley #exports from #Ukraine : ? Barley exports from Ukraine in December 2021/22 totaled 244 KMT, +244% from December 2020/21, ? Ukraine exported 5.23 MMT of barley since the beginning of the season that is an all-time high for this period https://t.co/FZqQ6lavRl pic.twitter.com/QOGYCHIGDI

A la mi-janvier, le Conseil international des céréales envisageait déjà une campagne d’exportations d’orges record de la part de l’Ukraine.

Global #barley trade in 21/22 (Jul/Jun, excl. malt) is forecast to be little changed y/y as a drop in dispatches from Russia and Canada is offset by an increase in deliveries from Australia, Ukraine and the EU. pic.twitter.com/t77gqBjmQf