Chicago Prises de bénéfices sur le maïs et le soja

Le soja et le maïs US ont subi des prises de bénéfices mais la guerre en Ukraine a une nouvelle fois propulsé le blé à la hausse.

Le marché de Chicago a finalement montré de premiers signes d’épuisement mercredi soir. Le complexe soja est notamment retombé en territoire négatif sous le poids des prises de bénéfices, accompagnés de manière plus discrète par le maïs. Les prix de la céréale ont en outre été pénalisés par l’annonce d’une production d’éthanol à 997 000 barils par jour seulement la semaine passée, en retrait de 27 000 b/j. Le cours du blé est toutefois resté sous forte tension en allant chercher une nouvelle fois ses limites de variation quotidienne peu après l’ouverture, toujours en réaction à la guerre ukrainienne.

Le marché prend en effet progressivement la pleine mesure du retrait des origines ukrainiennes et russes sur la scène internationale. De nombreux opérateurs viennent ainsi se positionner sur les céréales d’origines alternatives, dont US, afin de couvrir leurs besoins à moyen terme. La pénurie soudaine d’huile de tournesol vient par ailleurs faire basculer la demande vers l’huile de palme et tire ainsi l’ensemble du secteur à la hausse.

Les prix de l’énergie poursuivent également leur flambée avec un baril de Brent désormais installé bien au-dessus des 110 $. À noter également, l’USDA a confirmé la vente de 266 kt à la Chine (dont 68 kt sur la prochaine moisson), ainsi que 265 kt à des destinations inconnues (dont 66 kt sur la campagne 22/23). Moins commentées compte tenu du contexte actuel, les craintes de production en Amérique du Sud demeurent toutefois d’actualité. StoneX a d’ailleurs coupé de 5,3 Mt son estimation de production brésilienne de soja cette année, à 121,2 Mt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a bondi de 75 c$/bu, à 10.59 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 s'est relâché de 0.6 c$/bu à 7.25 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 a diminué de 27.0 c$/bu, à 16.63 $/bu.

