Chicago Montée du maïs et du soja à Chicago

Le blé US retombe en territoire négatif, tandis que le maïs et le soja grimpe dans le sillage du pétrole et en réaction à la guerre ukrainienne.

Les cotations américaines sont une nouvelle fois ressorties partagées mercredi soir à Chicago. Le blé US peine notamment à reprendre une cadence haussière malgré les craintes liées à la guerre en Ukraine, en raison notamment d’une demande internationale qui se détourne encore de cette origine au profit des blés européens, australiens, ou bien encore argentins. L’arrivée de pluies bénéfiques aux cultures dans le Midwest pèse également sur les cours de la céréale à paille actuellement. Les prix du maïs ont en revanche retrouvé un peu de hauteur, tandis que les craintes liées à la prochaine récolte ukrainienne prennent de l’ampleur. Les semis débutent en effet dans le pays alors que les combats font toujours rage et que des pénuries de carburants et d’intrants sont rapportées. Le secteur de l’éthanol a en outre profité d’un nouveau bond de l'or noir après l’annonce d’une chute des stocks de brut américain de 2,5 Mb/j la semaine passée. La menace d’un embargo européen sur le pétrole russe est également de nature à faire monter les prix actuellement. À noter tout de même, les stocks d’éthanol aux États-Unis ont grimpé de près de 200 000 barils la semaine passée, à 26,1 Mb, au plus haut depuis avril 2020. Pour rappel, les stocks américains avaient alors formé des records historiques en raison du premier confinement dû au Covid-19. Le complexe soja a quant à lui terminé la séance sur de nets gains, porté par un marché des huiles sous forte tension et les perspectives d’une production sud-américaine moindre cette année. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2022 s'est contracté de 12,6 c$/bu, à 11,06 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 s'est amplifié de 4,6 c$/bu à 7,58 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 s'est appréciée de 22,2 c$/bu, à 17,19 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

