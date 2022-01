Chicago Mouvements modérés avant le rapport américain sur production et stocks

• AFP

Les cours des principales matières premières agricoles ont peu évolué mardi à Chicago, terminant tous dans le vert à la veille de la publication du rapport mensuel très attendu du ministère américain de l'Agriculture (USDA), qui renseignera sur production, rendements et stocks.

« Le marché se prépare au rapport de l'USDA », a expliqué Jack Scoville, vice-président du courtier Price Futures Group. Les opérateurs « s'attendent à ce qu'on ait un rapport mauvais pour le soja et le maïs », de nature à faire baisser les cours, a détaillé l'analyste.

Les intervenants tablent encore sur une révision à la hausse des stocks de fin de campagne pour le maïs et le soja, ce qui témoignerait d'une demande insuffisante et pourrait affecter les prix.

Mais les conditions climatiques en Amérique du Sud font douter, car la sécheresse semble devoir plomber la production et influer sur les stocks.

L'agence brésilienne de production agricole (Conab) a officiellement revu à la baisse mardi son estimation de production de soja pour la saison en cours, de 142,8 millions de tonnes à 140,5. Ce n'en serait pas moins un record, qui consoliderait encore un peu plus la place du Brésil au sommet de la hiérarchie des producteurs mondiaux.

Pour autant, « certains disent que même si c'est en contradiction avec l'USDA ou la Conab, 10 à 12 millions de tonnes de soja et 8 à 10 millions de tonnes de maïs ont été perdus » faute de précipitations suffisantes, a rapporté Steve Freed, d'ADM Investor Services, dans un bulletin vidéo.

La Conab n'a amputé mardi que de 4,2 millions de tonnes sa prévision de production de maïs, à 112,9 millions de tonnes.

Des pluies sont annoncées d'ici la fin de la semaine sur la région du sud du Brésil et du nord-est de l'Argentine, mais mardi, la température a frôlé les 40 °C dans les provinces de Buenos Aires et de Cordoba, les deux plus importantes zones de culture du soja en Argentine.

Côté blé, les cours ont été soutenus par la dégringolade du dollar, plombé par l'audition du président de la Banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, dont les propos ont été jugés plus modérés que les dernières communications de la Fed.

La céréale profite aussi toujours d'un rebond après être descendu, jeudi dernier, à son plus bas niveau depuis deux mois et demi.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a progressé de 1,08 % à 7,7025 dollars contre 7,6200 lundi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison le même mois a gagné 0,20 % à 6,01 dollars, contre 5,9975 à la précédente clôture.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars également a grappillé 0,12 % à 13,8650 dollars contre 13,8475 lundi.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net