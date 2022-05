Chicago Net retrait des cours du maïs à Chicago

Entre améliorations climatiques et craintes sur la demande, Chicago débute la semaine dans le rouge.

Les cotations américaines se sont à nouveau enfoncées dans le rouge lundi soir à Chicago. Le marché a notamment reculé face aux améliorations climatiques dans la Corn Belt.

La remontée des températures et une accalmie des pluies devraient en effet aider à un rythme de semis plus dynamique. Le marché US reste par ailleurs mis sous forte pression par le rapide renforcement du dollar et la crainte de nouveaux resserrements monétaires de la Fed.

La Chine maintient en outre des mesures de restrictions sanitaires fortes afin de lutter contre la pandémie du Covid-19, ce qui réduit de fait les flux commerciaux vers l'Empire du Milieu. Les cours du brut ont d’ailleurs subi un nouveau décrochage en séance, tirant ainsi l’ensemble du secteur de l’éthanol à la baisse.

À noter tout de même, les inspections hebdomadaires de blé (237 kt), de maïs (1,4 Mt) et de soja (503 kt) dans les ports américains sont ressorties dans les attentes du marché la semaine passée.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 s'est dégradé de 15,8 c$/bu, à 10,93 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est relâché de 12,6 c$/bu à 7,72 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a reculé de 36,8 c$/bu, à 15,85 $/bu.

