Chicago Nette reprise du soja à Chicago

Nette reprise du soja à Chicago

Des pluies préoccupantes et le regain des cours du brut gonflent les prix du soja.

Les céréales américaines ont continué à creuser leurs pertes jeudi soir à Chicago, tandis que le complexe soja retrouvait le chemin de la hausse. Les ventes américaines de maïs sont en effet retombées sous les attentes du marché la semaine passée, à 210 kt, dont 58 kt sur la prochaine récolte. Les ventes de blé (246 Kt sur la prochaine moisson) et de soja (720 kt, dont 443 kt sur la prochaine récolte) sont en revanche ressorties dans les attentes du marché.

Le retour des pluies dans le Nord des US suscite en outre de nouveau quelques préoccupations concernant la bonne avancée des semis de soja et de blé de printemps dans le pays. La fermeté du marché des huiles et des cours du brut a également tiré les prix de la fève à la hausse.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a baissé de 5.0 c$/bu, à 11.43 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a reculé de 7.2 c$/bu à 7.65 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a bondi de 45.4 c$/bu, à 17.26 $/bu.

