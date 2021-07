Euronext Petit tassement du blé, après une forte hausse

• AFP

Les prix du blé connaissaient un petit tassement, jeudi à la mi-journée, après avoir fortement progressé depuis la fin de la semaine dernière.

La tonne de blé tendre reculait de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 208 euros, et de 25 centimes également sur l'échéance de décembre à 208,75 euros, pour près de 10 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, reculait de 50 centimes sur l'échéance d'août à 238,50 euros, et était inchangée sur l'échéance de novembre à 200,25 euros, pour près de 300 lots échangés.

Les cours ont retrouvé de l'allant ces derniers jours, en raison du retour des inquiétudes climatiques aux États-Unis : le marché de Chicago a en effet connu un net rebond des cours des céréales, avec le retour annoncé d'un temps sec et chaud sur la « Corn Belt ».

À l'inverse, en France, après des projections plutôt encourageantes de l'institut technique Arvalis en fin de semaine dernière et de FranceAgriMer en début de semaine, tant sur la quantité que la qualité de la prochaine récolte de blé, quelques inquiétudes se font jour sur le deuxième aspect, en raison des fortes pluies qui ont touché notamment l'Est du pays. « Souvent, on dit que les pluies du mois de juin touchent le volume, et on dit qu'au mois de juillet, quand ça tombe, c'est mauvais pour la qualité », a souligné Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage, lors d'un entretien à l'AFP.

En Alsace et dans le nord de la Bourgogne, notamment, les cultures étaient semble-t-il mûres pour être récoltées et les dernières pluies pourraient avoir nui au poids spécifique des grains et donc à leur remplissage, notamment. « C'est pour ça que le marché se cherche un peu », a estimé M. Vercambre, qui a également évoqué des estimations de production revues à la baisse par certains cabinets en Russie.

En Allemagne, « l'association des coopératives affiche une estimation de récolte tous blés à 22,80 millions de tonnes, en hausse de + 3.2 % par rapport à l'an passé, mais en baisse par rapport aux 22,98 millions estimés le mois dernier », a rapporté le cabinet Agritel dans une note publiée jeudi.

L'Égypte a finalement acheté 180 000 tonnes de blé roumain, actant le manque de compétitivité du blé français sur cette destination, actuellement.

Aucune offre de blé issue de l'Hexagone n'a d'ailleurs été formulée, selon Inter-Courtage.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net