Euronext Petit tassement du blé, de bons rendements annoncés en France

• AFP

Les prix du blé étaient légèrement en repli, vendredi à la mi-journée, alors que les rendements pour la récolte à venir en France sont estimés en progression par rapport à l'an dernier.

L'institut technique Arvalis a publié vendredi une estimation de 74 quintaux par hectare pour la récolte 2021, soit 4 % de plus que la moyenne des dix dernières années et surtout 6 q/ha de plus que l'an dernier, une récolte qui avait été décevante. Compte tenu de surfaces de blé tendre attendues en augmentation de 15 %, selon les derniers chiffres du ministère, la quantité devrait être au rendez-vous.

En ce qui concerne la qualité, la teneur moyenne en protéines est quant à elle estimée à 11,6%, « une valeur correspondant à la moyenne décennale », selon Arvalis, qui publie pour la première fois des estimations avant récolte, avec l'interprofession céréalière Intercéréales.

Dans la moitié nord de l'Hexagone, « les blés ont bénéficié d'une pluviométrie convenable et de températures relativement fraîches au cours du printemps, favorisant l'expression du potentiel des cultures mais entraînant des moissons plus tardives. Dans le sud, l'hiver humide suivi de sécheresses parfois très intenses de fin février à fin avril ont pu en revanche entamer partiellement ce potentiel », a déclaré François Laurent, directeur R&D d'Arvalis, cité dans le communiqué.

« Ces niveaux de rendement et de protéines devraient nous permettre d'approvisionner l'ensemble de nos clients en France et à l'international », a estimé Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales. La proportion de blés cultivés dans des conditions bonnes à très bonnes est stable à 79 %, selon le baromètre CéréObs de FranceAgriMer publié vendredi.

La moisson sera en revanche plus tardive que ces dernières années, en raison des pluies des derniers jours, « avec toutefois une avancée significative sur les orges d'hiver, affichant dans leur grande majorité des rendements satisfaisants et des critères qualitatifs certes hétérogènes mais plutôt rassurants », a souligné Agritel dans une note publiée vendredi.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait d'un euro sur l'échéance de septembre à 198,75 euros, et d'un euro également sur l'échéance de décembre à 200,75 euros, pour à peine plus de 4 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, était stable, reculant de 0,50 euro sur l'échéance d'août à 235,50 euros et inchangée sur l'échéance de novembre à 196 euros, pour environ 150 lots échangés.

