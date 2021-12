Récolte de blé tendre 2021 Plus de 53 % d’entre vous avez vendu les trois quarts de votre blé

Dans un contexte de retrait des prix du blé tendre après la flambée de ces dernières semaines, nous nous sommes intéressés à l’évolution de vos ventes entre octobre et aujourd’hui.

Les niveaux hauts de prix en blé tendre vous ont-ils incités à vendre votre récolte 2021 ces dernières semaines ? Dans un sondage réalisé sur Terre-net entre le 14 et le 21 décembre, nous vous avons demandé où vous en étiez dans votre commercialisation.

Parmi les 1 664 d’entre vous qui déclarez gérer votre commercialisation, vous êtes 53,49 % à avoir vendu toute votre récolte, 21,45 % à en avoir vendu les trois quarts, 8,83 % à en avoir vendu la moitié, 5,71 % à en avoir vendu un quart et 10,52 % à n’avoir encore rien vendu.

Il y a deux mois, 42,16 % d’entre vous aviez vendu l’intégralité de votre récolte quand 14,45 % n’aviez rien vendu.

Et vous, où en êtes-vous dans la commercialisation de votre récolte de blé tendre 2021 ? Avez-vous vendu plus que d’habitude à la même période ? Comment envisagez-vous les semaines qui viennent ? Dites-nous en plus en commentaires !

