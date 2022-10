L'info marché du jour Pour l'instant, les exports russes stagnent

D’après les dernières prévisions du Conseil international des céréales (CIC), la Russie devrait exporter 36,3 Mt de blé tendre sur la campagne 2022/23, 6 Mt d’orge et 2,9 Mt de maïs. C’est plus que la saison passée : 32,8 Mt de blé tendre, 3,7 Mt d’orge et 2,9 Mt exportés en 2021/22.

Mais pour l’instant, « les exports stagnent, voire reculent. Ils ne sont pas si dynamiques, vu la production ! », note Marc Zribi, responsable de l’unité Grains et sucre de FranceAgriMer.

De fait, la production russe de blé atteindrait le record de 92,2 Mt cette année, selon UkrAgroConsult (d’autres analystes, comme le cabinet Sovecon, tablent même sur 100 Mt !), une hausse de 5,8 Mt par rapport aux prévisions précédentes. La récolte d’orge atteindrait 21,7 Mt (+ 2,3 Mt) et celle de maïs, 15,4 Mt (+ 1,6 Mt).

Pour Marc Zribi, la baisse des taxes à l’export sur les céréales russes pourrait accélérer les exportations dans les semaines qui viennent, « sous réserve que les coûts du fret et de l’assurance ne soient pas trop hauts ».

Russia’s wheat export tax for Oct. 12-18 will be 1,926.8 rubles ($31.42) per metric ton based on an indicative price of $307.70.

That’s down from a rate of 2,119.0 rubles per metric ton the previous week & the 9th straight weekly decline.#pfnews #wheat