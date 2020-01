Euronext Prises de bénéfices sur le blé suite à une belle remontée des cours

• AFP

Les prix du blé s'affichaient en baisse, vendredi à la mi-journée, les opérateurs engrangeant quelques bénéfices suite à la nette hausse des cours au cours de la semaine.

La première séance de l'année, jeudi, a été marquée en effet par une « détente » de la parité euro-dollar, soulignait le cabinet Agritel, détente qui conduisait « mécaniquement à des ajustements de prix », notamment sur le marché des matières premières agricoles. En conséquence, les prix du blé avaient atteint jeudi des niveaux qu'ils n'avaient plus connus depuis fin juin 2019, au-delà des 190 .



« Ce retour des prix sur les plus hauts depuis 6 mois engendre un retour des volumes de négociation en cette semaine écourtée par les fêtes », notait Agritel, qui ajoutait que ce mouvement de hausse avait également soutenu les cours du maïs, lesquels avaient retrouvé des niveaux plus tutoyés depuis fin octobre. Suite à cette hausse, les investisseurs étaient tentés vendredi par des prises de bénéfices qui pesaient sur le marché.



Peu avant 13h30 (12h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait d'un euro sur l'échéance de mars à 188,50 euros et d'un euro également sur le contrat de mai à 188,25 euros également, pour un peu plus de 9 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 50 centimes d'euro sur l'échéance de janvier à 168,50 euros et était inchangée sur l'échéance de mars à 173 euros, pour environ 450 lots échangés.

