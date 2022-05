L'info marché du jour Prix du pétrole : l'Opep+ refuse d'ouvrir les vannes

Le 5 mai, les pays membres de l’Opep+ n’ont décidé que d’une légère augmentation de leur production de pétrole brut, malgré les prix élevés à la pompe et l’annonce d’un probable embargo européen sur le pétrole russe.

L’alliance Opep+ regroupe treize pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), dirigée par l’Arabie saoudite, et dix autres pays producteurs, la Russie en tête.

L’organisation se limitera à une hausse de 432 000 barils/jour pour le mois de juin, un volume qui risque d’être insuffisant pour compenser le manque de pétrole russe sur le marché mondial et atténuer la flambée des prix du baril.

L’offre risque d’être d’autant plus basse et les prix d’autant plus hauts dans quelques mois : si l’Union européenne met effectivement en place l’embargo proposé le 4 mai par Ursula von der Leyen, la production de pétrole russe devrait chuter plus fortement.

En parallèle, la commission judiciaire du Sénat américain vient d’approuver un projet de loi antitrust nommé No oil producing and exporting cartels act (Nopec), sur la table depuis des années. S’il est adopté par le Sénat et promulgué par le président Biden, il ouvrirait la voie à une action en justice contre l’Opep… mais pourrait aussi se retourner contre l’industrie pétrolière et gazière US.

#USA- #NOPEC legislation is passed by a Senate panel, after being bandied about for some 20 years and rejected time and again. The legislation, if signed into law by #Biden would give the U.S. a pathway to sue #OPEC for price-fixing and..... More details @ https://t.co/WFg3yqwHzI pic.twitter.com/WSmoVR9Tub