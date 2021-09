L'info marché du jour La production et les stocks de blé tendre sont revus à la baisse

FranceAgriMer a réduit ses estimations de production de blé tendre à 36 millions de tonnes. De même pour les stocks finaux sur le marché pour la campagne 2021/2022, qui perdent 800 000 tonnes par rapport aux dernières prévisions.

Dans un bilan mensuel paru le 15 septembre, FranceAgriMer estime désormais la récolte de blé tendre à 36,06 millions de tonnes (Mt), abaissant de plus d’1 Mt ses prévisions du mois de juillet. Cela reste 24 % de plus que la récolte de l’an dernier.

Le stock de report a aussi été revu à la baisse : 2,34 Mt, et non plus 2,65 Mt. Les perspectives pour les stocks de blé tendre d’ici à la fin de la saison 2021/2022 se retrouvent ainsi réduites à 2,9 Mt, contre 3,7 Mt estimées en juillet. Les stocks de clôture sont estimés à 2,3 Mt pour 2020/2021 et s'élevaient à 3 Mt pour 2019/2020.

De leur côté, les estimations portant sur les exportations intracommunautaires en 2021/2022 sont revues en hausse de 700 000 tonnes à 8 Mt, et en baisse de 900 000 tonnes hors-UE, à 9,6 Mt.

