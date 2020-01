L'info marché du jour Quatrième édition du Paris Grain Day

Plus de 300 spécialistes des marchés des céréales et oléagineux seront réunis aujourd’hui à Paris pour définir la tendance des prix pour l’année 2020. Le « Paris Grain Day Consensus », une note qui reflétera les appréciations des perspectives de marché pour 2020, sera connue en fin de journée.

Lancement de la quatrième édition du Paris Grain Day par Michel Portier, directeur d'Agritel. (©Terre-net Media) À ne pas manquer : Quel sera l’impact du coronavirus sur le commerce des produits agricoles ?En ce vendredi 31 mars, la quatrième édition du Paris Grain Day va se tenir dans la capitale. Organisé par Agritel, l’évènement devrait accueillir cette année plus de 300 experts internationaux de la filière agricole : représentant des coopératives, des négoces, des sociétés de trading, des banques et entreprises françaises européennes et internationale. Le but : définir ensemble une vision de l’évolution du marché des grains et oléagineux.En ce jour de @parisgrainday, la France ???? est à l’honneur avec 3 bateaux de blé ?? contractualisés par l’Égypte soit 180 000 t. @RussianGrainTra sans rancune on trinque ce soir ????#gasc #wheat @agritelparis— Arthur Portier (@PortierArthur) January 30, 2020Plusieurs conférences auront lieu tout au long de la journée pour passer en revue les diff...