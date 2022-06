Euronext Quatrième séance de lourdes pertes pour le colza

Le colza creuse rapidement ses pertes dans un marché plombé par les préoccupations macroéconomiques.

Le colza européen enchainait une quatrième séance de lourdes pertes ce jeudi à la mi-séance. Le contexte macroéconomique très préoccupant plombe en effet durement l’ensemble du secteur des biocarburants depuis plusieurs semaines. Les cours du brut s’enfoncent d’ailleurs encore un peu plus dans le rouge ce jeudi sur fonds de craintes concernant la demande mondiale à moyen terme.

Le marché des huiles reste quant à lui tiré à la baisse par la chute des cours du palme et la reprise des exportations indonésiennes. La pression des premières récoltes en Europe de l’Ouest est également de nature à peser sur la tendance, et ce d’autant plus que les rendements sont attendus à des niveaux élevés dans l’Hexagone.

Vers 13h30, le colza Euronext à terme août 2022 se dégradait de 21,50 €/t, à 673,25 €/t. L’échéance novembre 2022 s'enfonçait de 23 €/t, à 668,25 €/t.

