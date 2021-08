Euronext Rebond du blé, avec un appel d'offres égyptien

Le dollar était en légère baisse face à l'euro mercredi à la mi-journée, mais restait proche de son plus haut depuis début novembre atteint dans la nuit de mardi à mercredi, profitant de son statut de valeur refuge. Après avoir subi mardi un net recul, effaçant une partie de la hausse enregistrée depuis jeudi dernier et une révision à la baisse des perspectives de récolte en Russie, les cours du blé tendre repartaient à la hausse, mercredi.

Outre une parité euro-dollar favorable, des pays importateurs ont « profité de ces mouvements de repli pour se positionner à l'image de l' Égypte qui lance un nouvel appel d'offres aujourd'hui », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée mercredi.

L' Algérie a, pour sa part, acheté mardi plus de 200 000 tonnes de blé tendre, dont l'origine reste à déterminer. « Face à la situation hétérogène observée en France et dans d'autres pays exportateurs européens cette année sur le plan des qualités, plusieurs opérateurs saluent le pragmatisme algérien de revoir le niveau d'exigence », notamment en matière de poids spécifique (remplissage du grain), a souligné Agritel.

