Euronext Rebond technique pour le blé, dans un marché calme

Les prix du blé connaissaient un petit rebond, lundi à la mi-journée, dans un marché cependant très calme et dans l'attente de plusieurs rapports américains.

« C'est vraiment un rebond technique après les baisses de la semaine dernière, qui est valable un peu pour tous les produits, les grains et les oléagineux », a commenté Paul Désert-Cazenave, responsable de l'analyse des marchés chez Logaviv, lors d'un entretien à l'AFP. Ce repli des cours en fin de semaine dernière s'explique notamment par « les nouvelles pluies sur la Corn Belt » et les fonds qui « poursuivaient leurs prises de profits », avant un rapport attendu mercredi du ministère américain de l'Agriculture, sur les stocks trimestriels et surtout les surfaces de cultures, a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée lundi.

L'Égypte a mis à profit ce repli des cours pour lancer lundi un appel d'offres pour l'achat de blé tendre, pour chargement fin août, début septembre.

Ces gains des céréales étaient toutefois « limités par les améliorations climatiques dans certaines parties du Midwest américain qui avaient souffert des conditions chaudes et sèches dernièrement », a précisé M. Désert-Cazenave. Dans le rapport attendu mercredi, les surfaces devraient être revues à la hausse pour le maïs par rapport à la première estimation du mois de janvier, compte tenu des cours très élevés de ce dernier.

En France, les orages et les pluies qui sévissent, « retardent les chantiers de récolte qui venaient de débuter dans le sud-ouest en orges d'hiver. Les craintes vont maintenant porter sur les aspects qualitatifs si ces pluies venaient à perdurer », a conclu Agritel.

Peu avant 14h00 (12h00GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 1,50 euro sur l'échéance de septembre à 203 euros, et de 1,50 euro également sur l'échéance de décembre à 204 euros, pour environ 8 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, était inchangée sur l'échéance d'août à 237,25 euros, et en progression de 75 centimes sur l'échéance de novembre à 196,25 euros, pour environ 220 lots échangés.

