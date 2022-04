L'info marché du jour « Regain d’attractivité » pour les blés tendres français en UE

Sur 2021/22, la France devrait exporter 245 000 tonnes de blé tendre de plus vers l'UE que prévu il y a un mois, selon FranceAgriMer.

Mi-avril, FranceAgrimer a modifié ses prévisions d’exportations de blé tendre français d’ici à fin juin prochain.

Nous exporterions toujours un peu plus de 17,6 Mt sur l’ensemble de la campagne de commercialisation 2021/22, mais plus que prévu en direction de l’Union européenne : 8,1 Mt, soit 245 000 tonnes de plus qu’estimé en mars.

Les exports en direction des pays tiers sont en parallèle réduits de 200 000 tonnes, et désormais évalués à 9,5 Mt.

Cette redirection des flux vers l’UE est liée à « une forte demande du Nord de l’Europe, en particulier du Benelux, et de la péninsule ibérique », détaille Marc Zribi, chef de l'unité grains et sucre de FranceAgriMer.

De fait, le blé français connaît actuellement un regain d’attractivité chez ses clients les plus proches en raison des prix élevés du carburant et donc du fret.

