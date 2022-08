L'info marché du jour 58 % des blés tendres estimés sous les 11,5 % de protéines

• Laure Sauvage Terre-net Média

D'après les résultats provisoires d'une enquête de FranceAgriMer et Arvalis, une part importante de la collecte 2022 de blé tendre est située en-dessous des 11,5 % de protéines. De bonnes surprises sont par contre relevées du côté des poids spécifiques et des indices de chute de Hagberg, si bien que plus de la moitié des volumes s'annonce de qualité supérieure ou premium.

Dans leur dernier bulletin sur la qualité de la récolte de blé tendre 2022, FranceAgriMer et Arvalis estiment que 42 % des volumes ont des taux de protéines supérieurs à 11,5 %, contre 80 % en 2021 et 75 % en moyenne entre 2016 et 2020. Selon ces résultats provisoires, 27 % des volumes collectés se situent sous les 11 % de protéines, contre 5 % l’an dernier. Un taux élevé, « conséquence de rendements élevés sur le nord de la France conjugués à la hausse des cours des engrais ayant conduit à une réduction des doses dans certains cas », explique le cabinet Agritel. Du côté des poids spécifiques, ils sont au-dessus de 76 kg/hl pour 87 % des volumes analysés, contre 31 % en 2021 et 76 % en moyenne quinquennale sur 2016-2020. Autre bon point pour la récolte 2022 : 96 % des blés tendres affichent pour l’instant des valeurs supérieures à 240 secondes d’indice de chute de Hagberg. Ils étaient 52 % à dépasser cette valeur en 2021, et 90 % en moyenne quinquennale. Au vu de ces éléments, la majorité des blés tendres (42 %) sont pour l'instant annoncés de qualité supérieure en 2022. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

