Chicago Soja, blé, maïs se replient après le bond de la veille

Les cours du soja, du maïs et du blé ont lâché, jeudi, à Chicago, une partie du terrain gagné la veille, après le bond provoqué par un rapport favorable du ministère américain de l'Agriculture sur les stocks et les semis.

« On a un peu testé les limites à la hausse mercredi et cela manquait de liquidité à la veille d'un grand week-end », a indiqué Alan Brugler, de Brugler Marketing Management soulignant que les investisseurs qui n'avaient pu se dégager la veille « ont essayé de prendre leurs profits jeudi ». Le soja avait grimpé de plus de 5 % mercredi et le maïs de plus de 4 % après un rapport de l'USDA montrant des perspectives de surfaces plantées inférieures aux prévisions.

« Les traders qui parient sur un marché haussier et qui ont fait beaucoup d'argent mercredi ont retiré une partie de leur mise avant le grand week-end de Pâques », a expliqué Alan Brugler alors que le Chicago Board of Trade est fermé vendredi. Le soja, qui avait le plus grimpé la veille, a fléchi davantage jeudi plombé par un repli du cours des tourteaux de soja. Depuis plusieurs semaines, il y a quelques inquiétudes autour de cas de grippe porcine qui se répandent en Chine, soulignaient les analystes CHS, alors que les élevages de porcs sont alimentés de ces tourteaux de soja.

De son côté, l'expert de Brugler Marketing and Management signalait que les derniers chiffres américains à l'exportation ont montré la plus forte vente de porcs depuis deux ans la semaine dernière, en particulier vers la Chine : « cela montre qu'ils augmentent leurs achats de porcs et que ces informations (sur les cas de grippe porcine) sont sans doute vraies ».

Le blé a conclu en repli « alors que le marché a regardé de plus près les chiffres de la veille » du rapport de l'USDA « et s'est rendu compte que rien n'a vraiment changé pour le blé », relevaient les analystes de CHS.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,1100 dollars contre 6,1800 dollars mercredi, en repli de 1,13 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,5975 dollars contre 5,6425 dollars à la dernière clôture, en baisse de 0,79 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,02 dollars contre 14,3675 dollars mercredi, en chute de 2,41 %.

