Chicago Soja et blé se reprennent un peu au lendemain d'une chute

• AFP

Les cours du soja et du blé cotés à Chicago ont légèrement rebondi mardi après un repli la veille, portés par une hausse de la demande face à la crise du coronavirus. Le maïs a, en revanche, une nouvelle fois plongé.

Les prix ont été « soutenus par la demande en nourriture et par les inquiétudes autour de la sécurité alimentaire », explique Ami Heesch, de CHS Hedging. « L'idée est que les effets du coronavirus pourraient durer jusqu'à l'été au moins », ajoute l'experte.

Les prix du maïs, qui s'étaient stabilisés pendant la nuit de lundi à mardi, sont en revanche repartis à la baisse, pénalisés par le nouveau plongeon du marché pétrolier et les graves difficultés du secteur de l'énergie. La céréale entre en effet dans la composition de l'éthanol, utilisé comme biocarburant. Une réduction drastique des transports mondiaux est donc de nature à peser sur le niveau de la demande et donc sur les prix.

« On commence à entendre dire que des usines de production d'éthanol vont fermer », indique John Payne, de Daniel's Ag Marketing. Pour l'expert, le maïs est tombé à un niveau qui devrait le rendre attractif aux yeux des investisseurs, ce qui pourrait présager d'un rebond imminent.

Par ailleurs, les inspections hebdomadaires sur les exportations, publiées lundi en fin de journée par le ministère américain de l'agriculture, ont montré des quantités de blé, de maïs et de soja se situant dans la fourchette des attentes des analystes.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé mardi à 3,4400 dollars, contre 3,5475 dollars lundi (- 3,03 %). Le boisseau de blé pour livraison en mai, le plus actif, a fini à 4,9925 dollars, contre 4,9800 dollars à la dernière clôture (+ 0,25 %). Le boisseau de soja pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 8,2425 dollars, contre 8,2175 dollars lundi (+ 0,30 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net