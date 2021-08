Chicago Soja, maïs et blé lestés par le dollar et les perspectives

Le soja a fléchi de 2,41 %, affecté par le repli des cours des huiles comestibles, en particulier l'huile de palme, ce qui pesait sur l'huile de soja, relevaient les analystes de CHS. L'oléagineux n'a pas été aidé par deux nouvelles annonces de ventes à l'exportation de 263 000 tonnes vers la Chine et 148 590 tonnes vers le Mexique, annoncées par le ministère de l'Agriculture américain (USDA).

Le maïs s'est replié de 2,52 %, alors que l' enquête du média spécialisé Pro Farmer, qui pendant une semaine évalue et photographie les rendements des cultures de soja et de maïs, n'a guère relevé de rendements différents à ceux de l'USDA. « Pas de surprise à la hausse de ce côté-là », ce qui poussait les prix à la baisse, a relevé Dewey Strickley d'Ag Watch Market Advisors.

Day 4 of #PFtour21, my scout team’s so-central Minn route (Dist 8/9) generated est corn yield at 190.5 bu/ac w/range 164-272. Bean pod counts in 3’x3’ square avg 1,104 & 826-1,376. Corn mostly better than exp considering dryness. Beans just avg, need rain to finish. @CornKng333 pic.twitter.com/OZitCX4yOr