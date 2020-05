L’Info marché du jour Sous un climat défavorable, le Brésil réduit son estimation de récoltes de maïs

Le cabinet de conseil brésilien AgRural a réduit son estimation de la production de maïs pour le troisième producteur mondial de maïs. La deuxième récolte du pays est désormais estimée à 66,7 Mt pour une récolte totale de 97,7 Mt cette année.

Alors que sa production de maïs avait été de 100 Mt l’an passé, le Brésil devrait produire moins cette année : autour de 97,7 Mt, selon le cabinet de conseil brésilien AgRural, qui vient de réduire son estimation de deuxième récolte. Cette deuxième récolte, qui est la plus importante et qui fait suite à la récolte de soja, est désormais estimée à 66,7 Mt, contre 67,9 Mt estimées en mars et 69,1 Mt estimées en février dernier. L’an dernier, cette deuxième récolte avait été de 69,3 Mt.Cette nouvelle baisse de l’estimation est la conséquence du léger déficit hydrique que connaît actuellement le troisième producteur mondial de maïs.Toutes les principales régions productrices de maïs au Brésil devraient subir des pertes, y compris le Mato Grosso, la plus grande région productrice de céréales du pays, selon AgRural, citant le climat défavorable.AgRural has cut its 2nd #corn crop (#safrinha) production estimate for a second consecutive time due to irregular rains since March in several areas ...