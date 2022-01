Campagne céréalière 2021/22 Les stocks mondiaux d’orge sont en berne

Les stocks d’orge à la fin de la campagne 2021/22 seraient en chute de 20 % par rapport à 2020/21, a alerté mi-janvier le chef de l’unité Grain/sucre de FranceAgriMer, Marc Zbiri.

Ils s’établiraient de fait à 17,1 millions de tonnes (Mt) contre 21,2 Mt pour la dernière campagne, selon les chiffres de l’USDA du mois de janvier.

La production mondiale diminuerait de 8,39 % (à 147,05 Mt), avec notamment des baisses au Canada (- 3,79 Mt), en Turquie (-3,60 Mt) et en Russie (-3,13 Mt). La consommation baisserait de son côté de 6,16 % d’une campagne à l’autre, à 151,45 Mt.

Although higher imports will partly compensate for a shortfall in domestic outturns, #barley consumption in Near East Asia is set to decline in 21/22 on tighter availabilities. pic.twitter.com/yx0neEtqkh