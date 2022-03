Euronext Les céréales européennes retombent dans le rouge

Les céréales européennes se retirent en territoire négatif face à un marché difficile à appréhender. Le risque sur les récoltes 2022 en Ukraine et en Amérique du Sud apportent toutefois toujours autant de tensions.

Le blé européen évoluait en retrait vendredi à la mi-séance dans un marché toujours marqué par une grande nervosité. Les pourparlers encourageants entre l’Ukraine et la Russie peinent en effet à pleinement rassurer les filières grains compte tenu des combats qui continuent de faire rage sur le territoire ukrainien. Stratégie Grains chiffre d’ailleurs à 11 Mt la perte d’exportations de blé origine mer Noire sur la campagne actuelle, tandis que les exports de maïs seraient coupées de 12 Mt en raison du conflit.

Les craintes sur les assolements et les rendements ukrainiens en 2022 prennent en outre de plus en plus d’ampleur à mesure que les jours passent. À noter également : les retours de rendements de la céréale en Argentine ressortent toujours aussi décevants et viennent confirmer les risques sur la production annuelle de maïs du pays.

En France en revanche, FranceAgriMer juge encore à 92 % le taux de blé tendre "bon à très bon", soit une progression de cinq points par rapport à l’an dernier. Les orges d’hiver sont quant à elles jugées "bonnes à très bonnes" à 89 % contre 85 % un an plus tôt, tandis que les semis des variétés de printemps étaient terminés à 90 % le 14 mars dernier (96 % en 2021).

Vers 14h00, le blé sur Euronext à échéance mai 2022 baissait de 5,75 €/t, à 362 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 s'immobilisait à 317 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 s'amplifiait de 0,50 €/t, à 268,50 €/t, le terme juin 2022 diminuait de 2,75 €/t, à 328,50 €/t.

