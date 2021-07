Semences de maïs Un marché européen dynamique mais des coûts en hausse

• Terre-net Média

L’interprofession des semences de maïs annonce une production historique, une demande bien présente en Europe et une hausse des coûts de production.

Les mises en place des cultures de semences de maïs se sont achevées en juin et la Fédération nationale de la production de semences de maïs et de sorgho (FNPMSM) en a profité pour dresser les tendances pour la campagne à venir.

Avec 85 000 hectares de multiplication d’hybrides commerciaux de maïs, la France atteint son deuxième plus haut niveau de production historique et conforte sa place de premier producteur européen ; néanmoins les disponibilités de début de campagne sont « très limitées » en raison d’importants volumes de vente en 2020 et 2021.

L’interprofession ajoute que le contexte de revalorisation des revenus des agriculteurs-multiplicateurs, couplé à l’augmentation des cours de l’énergie et des commodités agricoles, devrait mener à une hausse des coûts de production des semences de maïs pour la prochaine campagne commerciale.

