Chicago Un marché US sans direction claire

• Marius Garrigue Terre-net Média

Des cartes météos rassurantes aux US, les négociations concernant la reprise des exportations ukrainiennes et des ventes US à l’international partagées laissent Chicago en ordre dispersé.

Les prix des céréales et du complexe soja à Chicago ont évolué en ordre dispersé jeudi soir. Les cartes météos aux US demeurent en effet très changeantes et l’apparition de pluies sur les dernières prévisions à sept jours ont quelque peu rassuré les producteurs outre-Atlantique. Des nouvelles relativement optimistes concernant les négociations entre la Russie, l’Ukraine, la Turquie et les Nations Unies ont également pesé sur la tendance. Une reprise des exportations ukrainiennes maritimes restent toutefois encore très hypothétique. Les ventes de blé US à l’international ont quant à elles bondi très nettement au-dessus des attentes du marché la semaine passée, à 1,02 Mt, tandis que les ventes de maïs nouvelle récolte sont ressorties dans haut du consensus, à 348 kt. Les ventes de soja ont en revanche à nouveau déçu, avec 114 kt à peine sur la nouvelle moisson et des annulations de 363 kt sur l’ancienne récolte. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a diminué de 15,75 c$/bu, à 7,95 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a grossi de 5,75 c$/bu à 6,01 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est relâché de 8,5 c$/bu, à 13,41 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

