L'info marché du jour Une attaque russe a détruit des réservoirs d’huile de tournesol à Mykolaïv

La Russie a attaqué par drone le terminal portuaire de Mykolaïv dans la nuit de dimanche, détruisant des conteneurs d’huile de tournesol.

Dimanche soir, des drones russes ont frappé un terminal de la ville ukrainienne de Mykolaïv, détruisant deux entrepôts d’huile de tournesol. L’attaque a été suivie d’un incendie, et environ 12 tonnes d’huile se sont déversées dans les rues et dans les égouts de la ville, ont relevé plusieurs observateurs locaux sur Twitter.

Fire after another Russian attack in #Mykolaiv last night.



Photo: Main Department of the State Emergency Service of #Ukraine in Mykolaiv region



This fire occurred as a result of a kamikaze drone attack, two tanks with unrefined oil caught fire at one of the enterprises. pic.twitter.com/GNrUR8VWuS — Liubov Bondarenko???? (@LiubovBon) October 17, 2022

Sunflower oil runs down the streets of Mykolaiv after Russian drone attack damages 2 tanks holding 7,500 tons of oil each



17% of global sunflower oil trade was handled by the terminal Russia hit todayhttps://t.co/DhglpKwKdv

??? https://t.co/ndqEKRoO5R pic.twitter.com/JYVAtf4qDM — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 17, 2022

Ces frappes ont eu lieu quelques heures avant d’autres bombardements dans la capitale Kyiv, dont le bilan fait état de quatre morts et de plusieurs blessés.

Mykolaïv est l’un des plus grands ports du pays et a interrompu ses expéditions au début de l’invasion russe. « Mais l’Ukraine fait pression pour ouvrir le port afin d'étendre les expéditions de nourriture » dans le cadre de l’accord sur les exportations négocié par l’Onu et la Turquie et concernant pour l’instant les trois ports de la région d’Odessa, relève l’agence Reuters.

Située à proximité de Kherson, occupée par les forces russes, cette ville a été bombardée plusieurs fois ces derniers mois, et ses terminaux portuaires avaient déjà été frappés en juin et en août.

Avant la guerre, l’Ukraine produisait habituellement un tiers de l'huile de tournesol mondiale et représentait près de la moitié des exportations. Selon le département américain de l’agriculture (l’USDA), elle en a exporté 5,27 Mt en 2020/21 et 4,46 Mt en 2021/22 et pourrait n'en exporter que 3,6 Mt en 2022/23.

Le centre joint de coordination, qui gère le corridor maritime sécurisé mis en place fin juillet pour exporter des produits agricoles ukrainiens, indique que 41 navires chargés d’huile de tournesol ont quitté Big Odessa entre le 1er août et le 14 octobre, transportant en tout environ 478 000 tonnes.

