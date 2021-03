Chicago Une bonne météo et un dollar fort dépriment les cours des céréales

• AFP

Les cours des contrats de blé, maïs et soja ont tous terminé en baisse jeudi à Chicago alors que des conditions météorologiques favorisent les cultures et que le dollar fort a pesé sur les prix.

Le prix du blé a tiré la baisse, « alors que les pluies dans les Grandes plaines (au centre du pays) étaient bénéfiques au blé dur et celles dans les plaines du Nord favorisaient le blé de printemps », a expliqué Jack Scoville de Price Futures Group. « Tout cela est bon pour le blé mais cela déprime les cours, d'autant plus que le dollar est fort et que les exportations n'ont pas été formidables », a ajouté l'expert. « Quand on essaye d'exporter du blé, un dollar plus fort, cela n'aide pas », a-t-il résumé. Le cours du billet vert était au plus haut depuis fin novembre face aux autres grandes monnaies, selon le dollar index. Le prix du soja a aussi terminé en repli, également contenu par la hausse du dollar et une amélioration des conditions météorologiques au Brésil, gros pays producteur. Des pluies en Argentine ont également favorisé les cultures de maïs et ont donc pesé sur les cours, a encore souligné l'analyste de Price Futures Group. Le ministère de l'Agriculture américain a par ailleurs annoncé la vente de 111 000 tonnes de maïs vers le Japon, ce qui n'a guère dopé le prix.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,1250 dollars contre 6,2475 dollars mercredi, en repli de 1,96 %. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4650 dollars contre 5,5325 dollars à la dernière clôture, en baisse de 1,22 %. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,1425 dollars contre 14,2325 dollars la veille, lâchant 1,29 %.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net