Euronext Une météo plus favorable provoque le retrait du blé et du maïs

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les craintes de récession et une météo plus favorable aux US provoquent un rapide retrait des cours.

Les cours du blé et du maïs enregistraient des pertes notables ce mardi à la mi-séance sur Euronext. Des données économiques préoccupantes en Chine ont notamment renforcé les craintes de récession et d’une contraction rapide de la demande mondiale. L’arrivée de pluies et de températures plus fraîches dans la Corn Belt, et dans une moindre mesure en France ont également rassuré les marchés ces dernières heures. L’USDA a toutefois de nouveau retiré un point à ses notations de maïs « bon à excellent » dans son dernier Crop Progress hebdomadaire. Ces dernières retombent ainsi à 57 % contre 62 % l’an dernier à la même période. Les récoltes de blé de printemps au 14 août n’étaient par ailleurs terminées qu’à 16 %, contre 35 % en moyenne quinquennale. Peu avant 13h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 baissait de 4,25 €/t, à 325.25 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 diminuait de 5,75 €/t, à 334 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se contractait de 4,5 €/t, à 332,5 €/t, le terme juin 2023 s'enfonçait de 0,25 €/t, à 330,50 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

Tags Prix des céréales

