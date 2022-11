Chicago Ventes décevantes et baisse des prix à Chicago

Des ventes US à l’international décevantes renvoient le marché américain du blé et du maïs à la baisse.

Chicago a de nouveau cédé en territoire négatif jeudi soir dans un marché de plus en plus plombé par les perspectives de demande mondiale. Les ventes américaines de maïs à l’international sont d’ailleurs retombées sous les attentes du marché la semaine passée, à 265 kt seulement. Les ventes de blé sont également restées relativement faibles durant la période (323 kt), tandis que celles de soja se sont logées dans la fourchette basse du consensus (795 kt).

La tendance restait en outre sous la pression du rapport USDA de la veille, dans lequel les productions américaines de maïs et de soja ont toutes deux été relevées de 890 kt, à respectivement 354 et 118,3 Mt. Les pertes du marché américain ont toutefois été mécaniquement réduites par le rapide affaiblissement du dollar à l’international, après l’annonce d’un ralentissement plus fort que prévu de l’inflation US le mois dernier.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 s'est dégradé de 3.5 c$/bu, à 8.03 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a reculé de 7.0 c$/bu à 6.58 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 a diminué de 24.25 c$/bu, à 14.28 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

