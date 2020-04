L'info marché du jour Vers un nouveau record pour les surfaces de blé en Argentine

La surface emblavée en blé pourrait atteindre un nouveau record cette année, d'après la Bourse de commerce de Buenos Aires. À 6,7 millions d’hectares, cela dépasserait le record qui avait précédemment été établi l'an dernier.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Si le manque de pluie met à risque les cultures de soja et de maïs encore en place en Argentine, les surfaces de blé sont prévues en augmentation. (©Pixabay) L’Argentine, qui fait partie des principaux exportateurs de blé dans le monde, pourrait voir sa production de blé encore augmenter durant la prochaine campagne. La Bourse de commerce de Buenos Aires a annoncé une hausse des surfaces de blé comparé à l’an dernier, où elles avaient alors atteint le plus haut niveau jamais enregistré. À 6,7 millions d’hectares, cela constituerait un nouveau record, en progression de 1,5 % (+ 100 000 hectares) par rapport à la campagne précédente et de 19,6 % comparé à la moyenne quinquennale, qui s’établit à de 5,6 millions d’hectares.Toutefois, « cette estimation est soumise principalement à l’apparition de pluies permettant de disposer d’une humidité superficielle suffisante pour assurer une implantation correcte », précise le rapport.Les surfaces de blé pour la campagne 2020/21 seraient en hausse ...