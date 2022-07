Euronext Vive montée du blé sur Euronext

Un euro faible, une demande dynamique et des craintes de production en Argentine motivent une nouvelle montée rapide des cours du blé.

Les prix des céréales poursuivaient leur rapide mouvement de reprise ce vendredi à la mi-séance sur Euronext, porté par un euro au plus bas depuis vingt ans et une demande internationale particulièrement dynamique. Les condition sèches en Argentine sont par ailleurs sources de plus en plus d’inquiétudes.

The strong rebound in #wheat continues...Chicago & Paris are rising 2-2.5% today. Is the downtrend over? pic.twitter.com/zF5ekka1j7 — Andrey Sizov (@sizov_andre) July 8, 2022

La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs de nouveau abaissé son estimation de surfaces argentines de blé de 100 khas, à 6,2 Mha, contre 6,7 Mha l’an dernier à la même période. Les notations de « bon à excellent » se dégradent quant à elles de trois points, à 21 % (56 % en 2021).

Les récoltes en France maintiennent toutefois un rythme historiquement précoce, avec notamment 14 % des surfaces de blé tendre moissonnées, contre à peine 1 % l’an dernier à la même période.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 grossissait de 9,75 €/t, à 338,50 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 s'amplifiait de 9,50 €/t, à 348,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 progressait de 14 €/t, à 303 €/t, le terme août 2022 grimpait de 12,25 €/t, à 310,50 €/t.

