Weather Market

Les météorologues annoncent le retour d’El Niño

Les modèles météo ressortent de plus en plus certains quant au retour du phénomène El Niño cette année. L’Australie risque par conséquent de subir un climat excessivement sec et chaud durant l’ensemble des cycles de développement des cultures de blé et de canola du pays au cours des prochains mois. Le retour d’El Niño entraînerait également un déficit de pluies en Asie du Sud-Est, ce qui viendrait à nouveau dégrader les perspectives de production d'huile de palme en Indonésie et en Malaisie sur la seconde partie de l’année. L'évolution du phénomène sera à suivre avec attention ces prochaines semaines.