Entretien des accotements Une nouvelle génération d'épareuses chez Maschio Gaspardo

Maschio Gaspardo présente les évolutions réalisées sur sa gamme Evo : design plus moderne, produits plus performants et nouvelles largeurs.

En collaboration avec le groupe Orsi, Maschio Gaspardo fait évoluer ses épareuses. Les machines de la gamme Evo bénéficient d’un design plus moderne. Les composants mécaniques et électroniques ont également été retravaillés. De nouvelles largeurs sont au catalogue. Sur les différents modèles, plusieurs largeurs de têtes de broyages sont proposées. Les épareuses sont disponibles avec fléaux ou marteaux. Elles peuvent être équipées également d’un taille haie, d’un sécateur, d’un lamier d’élagage ou encore d’un rotor pour le curage des fossés en fonction des besoins. Lire aussi : Trois nouvelles largeurs de rampes pour les pulvérisateurs Tempo Ultra Ces machines ont été exclusivement développées pour Maschio Gaspardo suivant un cahier des charges spécifique aux standards du groupe. Produites par Orsi, elles seront uniquement distribuées sous les couleurs Maschio Gaspardo via le réseau de distribution de la marque. La production des modèles Rosa Evo, Margherita Evo, Cristina Evo et Martina Evo vient d’être lancée. Modèles Rosa Evo Margherita 380 Evo Cristina 460 Evo Cristina 510 Evo Cristina 560 Evo Martina 500 Evo Martina 595 Evo Martina 600T Evo Longueur du bras (mètres) 3,16 3,97 4,48 4,93 5,85 5,66 6,21 6,54 Réserve huile hydraulique (Litres) 65 145 175 Largeur sur route min (mètres) 1,00 1,60 1,80 2,20 Catégorie d'attelage I II Poids (kilogrammes) 310 580 645 660 675 950 970 990 Poids tracteur min (kilogrammes) 800 1.800 2.000 2.200 2.500 3.500 4.000 Puissance min (chevaux) 16 25 50 55 Puissance max (chevaux) 25 40 65 70 80 Régime PDF (tours/minute) 540 Lire aussi : Maschio Gaspardo étend son usine en Roumanie

